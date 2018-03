Braunfels Seinen Dienst als Kantor der evangelischen Kirchenkreise Braunfels und Wetzlar sowie als Kirchenmusiker der Kirchengemeinde Braunfels hat jetzt Moritz Krotz angetreten.

Anlässlich seiner offiziellen Einführung findet am Sonntag, 11. März, ab 17 Uhr ein festlicher Gottesdienst in der Braunfelser Friedenskirche in der Gartenstraße 25 statt. (bkl)