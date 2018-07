Karten gewinnen für Hüttengaudi

Freche, humorvolle Texte und ein satter Sound sind die Markenzeichen von „Bassd schO“. Davon hat sich das Helferteam der Dorfgemeinschaft Schlierbach schon überzeugt, bevor sie die Band für das Jubiläumsfest im August verpflichteten.

„Fränkische und bayrische Volksmusik gemischt mit harten E-Gitarren, sattem Bass und Schlagzeug“ – so beschreibt „Enderdainmend“-König und Frontmann Markus „Losi“ Looshorn den Stil von „Bassd schO“.

Moderne Volksmusik und Partykracher

Er und seine Mitstreiter Michael Bauer (Gitarre und Gesang), Florian Eckert (Akkordeon, Keyboard und Gesang), Mario Teichmann (Akustikgitarre und Gesang), Daniel Ruhland (Bass und Gesang) und Daniel Sebald (Schlagzeug) lassen sich bei ihren Songs von moderner Volksmusik, Partykrachern, Schlagern und aktuellen Hits aus den Bereichen Pop und Rock inspirieren.

Neben ihrem Spaß an ehrlicher, gut gemachter Stimmungsmusik verbindet die sechs Vollblutmusiker natürlich ihre Liebe zu ihrer Heimat. Mit ihren Songs halten sie ihr bayerisch-fränkisches Lebensgefühl hoch. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unsere Kultur in die Welt hinauszutragen“, betont Markus Looshorn.

Seit 2010 bringt die Stimmungs- und Partyband aus der Fränkischen Schweiz landauf, landab die Festzelte zum Kochen. Und genau das wollen „Bassd schO“ auch am Samstag, 18. August, in Schlierbach tun. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Zelt auf dem Festplatz am Steinberg. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

„Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn der eine oder andere Besucher zu der Hüttengaudi im passenden Outfit erscheint“, sagt Ulrich Müller vom Präsidium der Dorfgemeinschaft Schlierbach. Sprich: Gäste in Dirndl oder Lederhose sind herzlich willkommen.

Der Hinterländer Anzeiger verlost drei mal zwei Karten für das Konzert von „Bassd schO“ in Schlierbach. Wer Tickets gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem Betreff „Hüttengaudi“ schicken an: redaktion. ha(at)mittelhessen.de.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 1. August, um 12 Uhr. Bitte geben Sie ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer an.

Eintrittskarten für die „Hüttengaudi“ gibt es in Bad Endbach in Monas Lottopoint (Landstraße 26) und in der Tourist-Information (Am Bewegungsbad 2) sowie in Hartenrod im s’Lädche (Schlierbacher Straße 3), im Friseursalon Koch (Poststraße 32), bei Getränke Plaum (Wetzlarer Weg 1), in der Metzgerei Dieter Seitz (Hauptstraße 53) und in der Avia Tankstelle Rose (Hauptstraße 62). Das Ticket kostet im Vorverkauf neun Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. (mi)