Katz-und-Maus-Spiel beginnt

Glücklich schätzen können sich diejenigen, die Tickets ergattern konnten – die Vorstellung ist nämlich ausverkauft. Die gute Nachricht: Weitere Vorstellungen sind für den 17., 22. und 24. April im Gloria-Kino geplant. Außerdem ist für den 29. April ein Double-Feature mit „Todgeweiht“ und seinem Vorgänger „GlüXXspiel“ im Gloria-Kino vorgesehen. Auch im Mai finden Vorstellungen statt – auch im Wetzlarer Rex-Kino.

Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest. Tickets für acht Euro gibt es ab dem jeweiligen Donnerstag vor Vorstellungsbeginn auf www.gloria-kinos.de. Auch die genauen Uhrzeiten stehen dann fest.

In einem einsamen Forsthaus im Dietzhölztal feiern vier Frauen einen Jungesellinnen-Abschied. Plötzlich platzen drei skrupellose Verbrecher, angeführt vom soeben aus dem Gefängnis entlassenen Waldmann, in die fröhlich-sommerliche Stimmung. Ständig von den Kriminellen mit vorgehaltener Waffe bedroht, sind die Vier völlig im Unklaren, was Waldmann vorhat. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit überraschenden Wendungen beginnt.

Zimmermann und König ermitteln wieder

Die Geiselnahme steht im Mittelpunkt des neuen Dilltal-Krimis, in dem wieder die beiden Dillenburger Hauptkommissare Alex Zimmermann (Jochen Niedermayer) und Oli König (Steffen Kasper) ermitteln. Auch ein Toter (Jens Stahl) gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die Ermittlungen fördern einen Jahre zurück liegenden Fall zutage: Bankraub, Mord, eine unauffindbare Beute, zwei verschwundene Menschen. Irgendwie scheint Waldmann (Rüdiger Geis) in allem verwickelt zu sein. Dann spitzt sich die Situation im Forsthaus zu. Die vier Frauen scheinen todgeweiht... (red)