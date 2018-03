Kaufmann ist seit 60 Jahren treu

Der Vorsitzende Hans-Albert Jesse berichtete von den Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Chor präsentierte sich achtmal in der Öffentlichkeit. Der MGV unterstützte – wie in den Vorjahren – die ACA-Kindersitzung sowie die Kirmes und beteiligte sich mit einer Mannschaft am Ortspokalschießen des SV „Diana“.

Eigene Veranstaltungen waren der Ausflug an den Rhein sowie das Grillfest im August, das Konzert anlässlich des 155-jährigen Vereinsgeburtstages in der Eichelberghalle sowie der gesellige Wandertag zwischen den Jahren nach Fürfurt.

Als Sänger des Jahres wurden Manfred Wagner und Edgar Reuter ausgezeichnet, die jeweils 43 von 44 durchgeführten Chorproben besucht haben.

Für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft wurde Klaus Daners geehrt. Zur Ehrung standen weiterhin an: Roland Kunkler und Patrick Hahn für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft, Klaus Baier für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Klaus-Dieter Kaufmann für 60-jährige aktive und fördernde Mitgliedschaft.

Bei den Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstandes gab es keine Veränderungen: Hans-Albert Jesse (Vorsitzender), Dieter Ketter (Stellvertreter), Michael Saltenberger (Schriftführer) sowie Thorsten Stahl (Kassierer) wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Gleiches ergab sich bei den Wahlen der Stimmführer. Hier wurden Josef Kummer (erster Tenor), Edgar Reuter (zweiter Tenor), Manfred Wagner (erster Bass) sowie Edgar Schröder (zweiter Bass) einstimmig wiedergewählt.

Ausflug geht in die Fränkische Schweiz

Notenwarte bleiben Josef Kummer und Edgar Schröder, Kassenprüfer wurden Hans-Jürgen Fink, Josef Kummer und Knuth Hartmann.

Auch im laufenden Jahr stehen wieder einige Vereinsveranstaltungen auf dem Programm: Vom 10. bis 13. Mai findet der Ausflug in die Fränkische Schweiz statt, am 19. August steigt das Grillfest an der Eichelberghalle, das Adventskonzert am 9. Dezember in der evangelischen Kirche wird vom MGV organisiert.

Auch die Unterstützung der Kirmes, ein Wandertag sowie verschiedene musikalische Auftritte des Chores finden sich im Terminkalender wieder. (red)