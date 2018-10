Kein Pfarrer mehr im Dompfarrhaus

Sie haben in der Goethestraße 13 ein neues Zuhause gefunden. Das historische Pfarrhaus im Schatten des Doms wurde dagegen zu einem zentralen Pfarrbüro und Verwaltungszentrum umgebaut. Hintergrund ist das neue Seelsorgekonzept des Bistums Limburg, erklärt Pfarrer Peter Kollas. Weil es immer weniger Priester gibt, werden Gemeinden zusammengelegt. Nach der Umsetzung soll es noch rund 45 „Pfarreien neuen Typs“ geben“. Auch für die vier katholischen Pfarrgemeinden von Wetzlar hatte diese Neugestaltung Konsequenzen. Per Dekret wurden die einst rechtlich selbstständigen Gemeinden in der Wohnstadt, Dalheim, Niedergirmes und Dom mit rund 10 000 Katholiken zu einer „Pfarrei neuen Typs“ unter dem Namen „Pfarrei Unsere Liebe Frau“ zusammengelegt. Pfarrer ist Peter Kollas. Die bisherigen Gemeinden bleiben unter der Bezeichnung „Kirchorte“ bestehen.

Diese Veränderung erforderte ein zentrales Pfarrbüro, wo die Verwaltungsarbeit gebündelt wird. Die Hauptamtlichen haben dort ihren Dienstsitz, erklärt Pfarrer Kollas.

Zunächst war ein Neubau im Gespräch, aber wesentlich kostengünstiger ist die jetzige Lösung. Das Haus in der Goethestraße 13 und das Dompfarrhaus gehören dem Dalberg-Fonds.

Zuerst war ein Neubau im Gespräch, dann fiel die Entscheidung für die Sanierung und Umzug

Bis die Neuorganisation abgeschlossen war, gingen fast 18 Monate ins Land. Zunächst wurde die freie Wohnung in den beiden Oberschossen des Hauses in der Goethestraße 13 gründlich renoviert. Erst danach konnte der Wohnungswechsel vollzogen werden.

Danach wurde das Pfarrhaus am Dom schrittweise für seine neue Funktion umgebaut. „Es war nicht immer einfach, alt und neu zusammenzubringen und dabei den Anforderungen der bestehenden Bauordnung und den Auflagen des Brand- und Denkmalschutzes gerecht zu werden“, erklärte Pfarrer Kollas bei einem Rundgang durch das fertige Gebäude. Die Gesamtkosten von rund 540 000 Euro wurden vom Bistum übernommen.

Im Obergeschoss haben jetzt alle sieben Seelsorger der neuen Großpfarrei ihr eigenes Büro, im Erdgeschoss entstand ein geräumiger Sitzungsraum, in dem 16 Personen Platz finden. Schon beim Betreten des Zentralen Pfarrbüros fällt auf, dass das Haus vom Hof her einen barrierefreien Zugang hat.

„Es war schon eine schwierige Zeit“, sagt Kollas, „es musste vieles bewegt und neu geordnet werden.“ Doch das zentrale Pfarrbüro biete viele Vorteile. Eine wesentliche Arbeitserleichterung stelle die neue IT dar. „So arbeiten wir jetzt in einem zentralen Netzwerk zusammen. Das erspart Zeit und ist unabhängig vom realen Ort“, erklärt Kollas. Trotz moderner Computertechnik müssen aber jahrhundertealte Kirchenbücher immer noch von Hand eingetragen werden.

Auch für den Leitenden Priester Kollas, der jetzt auch Chef eines kleinen Unternehmens ist, hat das ganze Vorteile. „Ich muss heute nur noch einem Verwaltungsrat vorstehen und die Zahl der Synodalen Gremien und Ausschüsse wurde von früher vier auf eine Einheit reduziert. Oft bin ich in der Woche an mehreren Abenden zu Sitzungsterminen unterwegs gewesen.“

Da auch die anderen Seelsorger im ehemaligen Dom-Pfarrhaus anwesend sind, lassen sich Termine besser koordinieren und abstimmen. Das Pfarrhaus ist aber auch Kommunikationsort für Ehrenamtliche. Es gibt genügend Gesprächsräume, die auch von Ehrenamtlichen genutzt werden können. „Die Epoche der Volkskirche, in der nur der Pfarrer das Sagen hatte, ist passé“, sagt Kollas. Ein wesentliches Anliegen ist für den Dom-pfarrer die Seelsorge. „Es reicht nicht, unsere Kirchentüren zu öffnen und zu hoffen, dass sich die Kirchen füllen. Wir müssen auf die Menschen zugehen und ihre Lebenswirklichkeit bewusst wahrnehmen.“ Die Gestalt der Kirche habe sich verändert und werde sich in den kommenden Jahren weiter verändern, sagt Kollas. (wv)