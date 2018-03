Keine Männerdomäne

Auch wenn die Zahl der Mitglieder etwas gesunken sei, so sind die Jugendwehren mit 137 Aktiven gut besetzt. Neben 104 Jungen sind auch 33 Mädchen aktiv, was zeige, dass die Feuerwehr keine reine Männerdomäne sei.

In den vergangenen elf Jahren wechseln 136 von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung

Auch Thomas Stumpf vom Regierungspräsidium Gießen, Erwin Strunk, Leiter der Feuerwehr Wetzlar, und Oberbürgermeister Manfred Wagner lobten die Jugendarbeit der Wetzlarer Feuerwehr. Diese habe in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass immer neue Feuerwehrleute für die Sicherheit der Stadt sorgen.

So fanden im Jahr 2017 zehn Jugendfeuerwehrmitglieder ihren Weg in die Reihen der „Großen“. In den vergangenen elf Jahren waren es insgesamt 136 Feuerwehrleute, die durch die Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung kamen. Das zeige, dass die Zukunft der Feuerwehr durch die Jugendfeuerwehr gesichert werde, folgerte Weber und unterstrich damit die Wichtigkeit der Jugendarbeit, die durch ehrenamtliche Jugendwarte und Ausbilder geleistet wird.

Jugendfeuerwehren konkurrierten mit Sportvereinen und anderen Freizeitaktivitäten um das Interesse der Jugendlichen. Als Antwort darauf haben sich in einigen Wetzlarer Stadtteilen Kinderfeuerwehren gegründet, so 2017 in Niedergirmes, wo bereits Kinder ab sechs Jahren für die Feuerwehr begeistert werden. In den vier Wetzlarer Kinderfeuerwehren waren 2017 insgesamt 69 „Minis“ aktiv.

Besonders erfreut war man über die elf Jugendlichen aus Wetzlar, die ihre Leistungsspange bestanden haben, die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr. Hierfür mussten sie sich in Disziplinen wie Sport, Feuerwehrtechnik und Allgemeinbildung beweisen.