Keine Sorgen in Sorgues

Wettenberg-Launsbach Sorgues in Südfrankreich, seit 45 Jahren Wettenbergs Partnergemeinde, war Ziel einer Reise von 14 Schülern der Gesamtschule Gleiberger Land. Mit Lehrerin Ingeborg Bauer-Horn, Schulleiter Gabriel Verhoff mit Ehefrau Natalia Verhoff genossen sie , gefördert von der Deutsch-Französischen Gesellschaft und der Gemeinde Wettenberg die Sonne der Provence. Als Unterkunft diente eine Jugendherberge in Avignon. Schon am ersten Besuchstag stand ein gemeinsamer Schulvormittag im Collège Voltaire an – die Wettenberger hatten ein Insektenhotel als Gastgeschenk dabei. Sprachliche Barrieren wurden schnell überwunden. Es folgten Ausflüge in Museen, durch die Altstadt Avignons und eines Marktes. Auch präsentierten die Schüler i hr Projekt „Europa früher – Europa heute – Europa Morgen“. (mo/Repro: Moos)