Keller ist Stadtmeister

SOLMS Zum 40-jährigen bestehen der Stadt Solms hat der Skat-Club ein Turnier veranstaltet. Am Ende zweier Runden hat dann der Vorsitzende Karl Frechenhäuser (2. v.l.) den Pokal an sein Mitglied Edgar Keller (2. v.l.) überreichen dürfen. Er siegte mit überragenden 3151 Punkten. Den zweiten Platz belegte Florian Gründler (r.) mit 2346 Punkten vor Jens Stroh (l.) mit 2211 Punkten. Alle erhielten noch Geldpreise. Der Verein würde sich auch über neue Spieler freuen, die montags ab 18.30 Uhr zum Spielen im alten Backhaus in Burgsolms erscheinen. Für Verzehr ist stets gesorgt und es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. (red/Foto: privat)