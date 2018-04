Keltereien kämpfen um jeden Apfel

Es war zu frostig, viele Blüten erfroren. So beschrieb Ingrid Drösch, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV), das Wetter in den ersten Monaten des vergangenen Jahres. Später sei die Nässe hinzugekommen. Sie sorgte dafür, dass die wenigen Äpfel, die geerntet werden konnten, sehr schnell faulten, sagte Ingrid Drösch. Selbst die Kartoffelbauern hätten Fäule zu beklagen gehabt.

Die Vorsitzende berichtete auch über die Vereinsaktivitäten: Unter anderem richtete der OGV das Gemüsefest aus unter dem Motto „Gut gefüllt“. Dabei war zum ersten Mal eine dritte Essensausgabe eingerichtet, sodass die Gerichte zügiger ausgegeben werden konnten.

Im September begann mit dem Kochen der Marmelade die erste Vorbereitung für den Kürbismarkt. An einem Abend wurden Kürbisdekorationen hergestellt und am Tag vor dem Markt Kürbissuppe sowie Kürbismus für die Waffeln gekocht. Eine Erleichterung brachte auch die Umstellung der Essensausgabe während des Marktes. Einen Tag später stellte sich der Verein zusammen mit dem Kreisverband des OGV beim Tag der Region in Gladenbach vor.

Kürbismusikanten üben einmal im Monat

Nach einem leichten Mitgliederrückgang 2016 stieg im vorigen Jahr die Anzahl um fünf auf 81 Mitglieder an. Mittlerweile haben Daniel Drösch und Johannes Gerling ihren Lehrgang als Obstbaumfachwarte absolviert. Zur Zeit folgt für die beiden Fachwarte noch ein Aufbaulehrgang. Die Kürbismusikanten absolvierten 2017 fünf Auftritte.

Lob und Respekt zollte der Vorsitzende des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine, Ewald Achenbach, dem Bellnhäuser Verein. „Es gibt immer wieder Rückschläge“, betonte Achenbach und bezog sich auf den Beinahe-Totalausfall an Obst im vorigen Jahr. „Die Keltereien haben um jeden Apfel gekämpft“, sagte der Kreisvorsitzende. In den vergangenen 40 Jahren sei die Blütezeit allerdings weiter gestiegen.

Achenbach lobte den OGV für die Unterstützung beim Tag der Region, bei dem 60 Sorten Kartoffeln aus dem Raum Wittgenstein präsentiert wurden. Auch wies er auf den Pflanzenmarkt am 6. Mai in Biedenkopf hin, wo der Kreisverband mit einem Infostand vertreten sein wird.

Der Kreisverband bietet­ zusammen mit seinen 16 Ortsvereinen Informationen zum Gärtnern im Internet­ unter www.gaertnern-im-hinterland.de an.

Die Kürbismusikanten treffen sich zum Üben jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr im DGH. Die nächsten Termine: 5. April und 3. Mai.