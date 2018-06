Keltischer Barock begeistert

Die renommierte und bei den Besuchern der Schlosskonzerte seit vielen Jahren geschätzte Blockflötenvirtuosin Dorothee Oberlinger war mit ihrem neuen Programm „Celtic Baroque“ zu Gast. Mit ihr auf der Bühnewaren der wunderbare Gambenspieler und Komponist Vittorio Ghielmi, die souverän aufspielende Harfenistin Johann Seitz und zwei weitere gute Bekannte der Weilburger Festivalgäste: Fabio Rinaudo mit zwei geradezu lyrisch klingenden Dudelsäcken und einer feinen Tin Whistle sowie Fabio Biale mit der Rahmentrommel Bodhràn, den Klapperlöffeln und der Fiddle. Diese zwei Musiker gehören auch zur Genueser Gruppe „I Liguriani“.

Gekonnt verwobene Klangfarben und rhythmische Muster sprechen Herz und Verstand an

Das ebenso ambitionierte wie elektrisierende musikalische Projekt, so Dorothee Oberlinger in ihrer kurzen Einführung, zieht die Verbindungslinien zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen der englischen, irischen und schottischen Musizierpraxis des 17. und 18. Jahrhunderts. Herausgekommen ist – sehr zum Vergnügen der Zuhörer – ein komplexe Musikalität, die mit ihren gekonnt verwobenen Klangfarben und rhythmischen Mustern Herz und Verstand gleichermaßen für sich einnehmen und den Körper in heftige Versuchung führen, die oft tänzerischen Stücke gleich in Bewegungen umzusetzen.

Ghielmi und Oberlinger lassen mit Kompositionen von bekannten und weniger bekannten Musikern sowie Volksliedern deutlich werden, wie sehr sich im 17./18. Jahrhundert sogenannte ernste und Unterhaltungsmusik gegenseitig durchdringen. Vor allem aber vermitteln sie zusammen mit den anderen Musikern wie perfekt die höchst unterschiedlichen Instrumente miteinander klingen können und wie viel Freude das Spielen und das Zuhören machen. Dabei reicht das vielfältige Programm von ruhigen, sentimentalen Weisen bis hin zu fetzigen, drängenden Presto-Stücken. Dem immer wieder begeistert klatschenden Publikum schenkten die Musikerinnen und Musiker denn auch zwei Zugaben, bevor sie sich unter stehendem Applaus von der Bühne verabschiedeten.

Zum Nachhören: „Celtic Baroque“ ist als CD unter einem anderen Titel erschienen: The Passion Of Musick, Deutsche Harmonia Mundi (Sony Music).