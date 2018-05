Kennenlernen beim „Jugger“

WETZLAR/SOLMS Die Jugendforen in Wetzlar und Solms wollen künftig zusammenarbeiten. Sie trafen sich zum Kennenlernen bei der Mannschaftssportart Jugger in der Lotteschule. Anschließend wurden bei einer Ideenwerkstatt im „Haus der Jugend“ Pläne für die Kooperation geschmiedet. So soll gemeinsam der hessische Landtag besucht werden, zwei- bis dreimal im Jahr sollen Treffen stattfinden. Die Jugendforen wollen Jugendlichen die Möglichkeit bieten, aktiv an der Gestaltung ihrer Kommune mitzuwirken und demokratische Entscheidungsprozesse kennenzulernen. (red/Foto: privat)