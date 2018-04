Kepper in Herborn wird 50

Das Wirtschaftswunder verlieh Deutschland Flügel und lediglich von einer leichten Rezession im Jahr 1967 unterbrochen ging es stetig bergauf. Was in Teilen der Bevölkerung zu Wohlstand führte, kam in den meisten Familien noch nicht so richtig an. So mussten besonders die Mütter vieles selber schneidern und dazu wurden preisgünstige Stoffe benötigt.

Genau hier setzte die Kepper‘sche Geschäftsidee an und zwar sehr erfolgreich. Schon ein Jahr später eröffnete man in Herborn zuerst in der Hauptstraße 16, dann in der Hauptstraße 87 eine Filiale. Innerhalb Dillenburgs siedelte der Laden ebenfalls um. 1975 konzentrierte Textil-Reste-Kepper seine Aktivitäten in der Bärenstadt in der Hauptstraße 78. Anfangs hier noch in angemieteten Räume und elf Jahre später im eigenen Haus. Dort befindet sich das mittlerweile in „Stoffhaus Kepper“ umbenannte Geschäft auch heute noch.

Im Mai 1999 eröffnete der heutige Inhaber Uwe Kepper den Internetshop als zweites Bein des Unternehmens. Das Ladengeschäft bekam in Herborn einen Lagerraum angebaut. 2008 schloss man das Dillenburger Geschäft und verlegte es ebenfalls nach Herborn.

Nähen als Hobby wiederentdeckt

Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde der Laden in Herborn renoviert und 2010 neu eröffnet. Christel Kepper übergab vier Jahre danach die Firma an Sohn Uwe.

Die Zeit in der „lediglich“ Stoffreste verkauft wurden, sei schon lange vorbei. Heute würden moderne, für den Einzelhandel gefertigte weitgehend saisonabhängige Stoffe wie Baumwoll-, Jersey-, oder beispielsweise Fleece- und Blusenstoffe überwiegen. „Die Menschen haben das Nähen wieder für sich entdeckt und zu einem kreativen Hobby gemacht“, glaubt der Einzelhandelskaufmann Kepper. Kurzwaren wie Knöpfe, Reißverschlüsse, Garne und vieles mehr gehören auch ins Repertoire der Herborner Stoffspezialisten. Gemeinsam mit Ehefrau Christina Georg-Kepper und Schwester Jutta Plaum sowie sechs weiteren Mitarbeiterinnen berät Uwe Kepper kreative Kunden bereits beim Kauf, aber auch in der „Produktion“.

Kontakt: Stoffhaus Kepper, Hauptstraße 87, Herborn, (0 27 72) 9 23 06 02, www.stoffhaus-kepper.de. (sig/nh)