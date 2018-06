Kickerinnen finden Gefallen an Partnerschaft

Dabei habe es sich um eine außergewöhnlich junge Truppe gehandelt, betonte Vorsitzender Michael Willms. Das lag nicht nur an den Kindern, die mitgefahren waren, sondern auch an einigen Spielerinnen des SV Kickers Erdhausen, die in Frankreich eine besondere Mission erfüllten: Sie nahmen an einem internationalen Turnier anlässlich der 45-jährigen Partnerschaft zwischen Monteux und Krofdorf teil.

„Offensichtlich hat ihnen das gut gefallen“, bilanzierte Willms. Denn nach der Fahrt habe er sechs neue Beitrittserklärungen für den Partnerschaftsverein erhalten – vier davon von den Spielerinnen.

Willms wertete das als wichtigen Beitrag für die Zukunft der Beziehung zu den Franzosen und den Partnerschaftsverein. Denn eine solche Partnerschaft könne nur Bestand haben, wenn sich immer wieder neue Menschen finden, die sie pflegen und fortführen, betonte er.

Neben dem Fußballturnier und der Rückfeier nutzten die Gladenbacher ihren Besuch auch dazu, sich mit Waren einzudecken, die am Stand des Partnerschaftsvereins beim Kirschenmarkt verkauft werden sollen. Dazu gehören 70 Kisten Wein sowie Honig, Knoblauch und Olivenöl.

Besuch von Markt und Strand

Willms berichtete weiter von den verschiedenen Unternehmungen während ihres Aufenthalts in Frankreich. So haben sie dort den größten Markt in der Provence besucht, die Salinen von Aigues-Mortes besichtigt oder den Strand in Grandmotte genossen, bevor es nach fünf Tagen wieder zurück nach Deutschland ging. (val)