Kids dürfen toben

Biedenkopf-Weifenbach Am Sonntag, 9. September, steht in Weifenbach wieder der Nachwuchs im Mittelpunkt, wenn das Kinderfest an der Schutzhütte eine Neuauflage erlebt. Ab 14 Uhr gibt es dort jede Menge Spiele und Mitmachangebote, Hunde zeigen Kunststücke und eine Zuckerwattemaschine versüßt den Nachmittag. (val)