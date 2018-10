Marburg Das Märchen von „Frau Holle“ setzt das Marburger Theater Gegenstand am Sonntag, 28. Oktober, für Kinder ab drei Jahren in Szene. Der Vorhang hebt sich um 15 Uhr in der Waggonhalle Marburg (Rudolf-Bultmann-Str. 2a). Der Eintritt kostet acht Euro an der Tageskasse. (red)