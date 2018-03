Kids wollen sich auspowern

Unter dem Motto „Du bist wertvoll 2.0“ können Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren, von Mittwoch, 4. April, bis Samstag, 7. April, täglich von 10 bis 16 Uhr – am ersten Tag ab 9.30 Uhr – unter Anleitung der Trainer von „Athleten in Action“ trainieren. Dabei ist es egal, ob sie alte Hasen in einer der Sportarten sind oder einfach mal etwas Neues ausprobieren möchten. Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro für vier Tage Training (inklusive Mittagessen, Nachmittagssnack, Getränken, Shuttlebus zu den Trainingsstätten und mehr) . Auch für Eltern ist gesorgt: An allen Trainingstagen öffnet das Elterncafé in der Feg Wallau ab 15 Uhr seine Türen. Den Abschluss der Sportwoche bildet am Sonntag, 8. April, ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst.

Anmeldeschluss ist der 21. März. Weitere Informationen und Anmeldeflyer gibt es unter www.wallau-feg.de im Internet. (mib)