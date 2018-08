Kinder drehen am Rad – und holen die Preise

Bereits kurz nach Öffnung zog eine nicht enden wollende Karawane Richtung Freibad, und nach kurzer Zeit war dieses sehr gut gefüllt. Fleißige Helfer der DLRG hatten bereits am frühen Morgen die sehr beliebte Wasserlandschaft aufgebaut.

Bei den meisten Besuchern blieb an diesem heißen Sonntag die heimische Küche kalt. Während sich die kleinen Wasserratten auf der Terrasse beim „Da Luca“ am Ausgabeschalter der Pommes und Pizzen anstellten und geduldig warteten, bis sie an der Reihe waren, genossen die Eltern einen schattigen Platz auf der Terrasse und genehmigten sich ein leckeres Mittagessen.

Für die Süßmäuler bereiteten die DLRG-Helferinnen frische Waffeln und Kaffee zu. Nachdem sich die Kids und ihre Eltern gestärkt hatten, startete die Schwimmbadolympiade.

Die DLRG hatte sich insgesamt zehn Stationen sowohl im Wasser als auch an Land ausgedacht. Teilnehmen konnten alle Kinder im Alter von drei Jahren bis zwölf Jahre. Die Stationen befanden sich nicht nur an Land, sondern auch im Schwimmbecken.

Mit Feuereifer bei der Sache

Wohin man schaute: Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Sämtliche Stationen wurden von ehrenamtlichen Helfern der DLRG Selters betreut.

Außerhalb der Stationen waren das Fädenziehen für jedermann und das Glücksrad gefragt. Besonders am Glücksrad bildeten sich lange Schlangen. Ganz besonderes Glück hatten der dreijährige Finn aus Wiesbaden, der in Niederselters auf Besuch war, und der dreijährige Louis aus Niederbrechen: Die beiden hatten hintereinander am Glücksrad jeweils den Hauptpreis erdreht und nahmen vom elfjährigen Marvin von der DLRG Selters freudestrahlend ihre Preise entgegen.

An diesem Tag stimmte einfach alles: strahlender Sonnenschein mit tollem Schwimmbad-Wetter und eine abwechslungsreiche, von der DLRG organisierte Olympiade. Und die Mütter hatten einen kochfreien Sonntag und genossen den Aufenthalt auf der Terrasse mit Blick aufs Becken.

Hartmut Mors dankt seinen 25 Kollegen von der DLRG, die alles den gesamter Tag betreuten. (hvo)