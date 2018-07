Kinder erleben die Flucht eines Kindes

Mit Gegenständen zum Anfassen, Symbolen, einer Landkarte, traditioneller Musik und Geräuschen wird die Geschichte von Tarek lebendig. Geleitet von seinem großen Traum überwindet er alle Hindernisse – und ist somit ein Vorbild für alle Kinder. Ein mitreißendes und außergewöhnliches Abenteuer, das nicht nur Kinderherzen bewegt und mit in den Bann reist. Das Ein-Mann-Theater aus Frankfurt präsentierte das Stück im Rahmen des Jungen Kultursommers Mittelhessen und als Teil der Ferienpass-Aktion.

In dem Theaterstück geht es um einen kleinen Jungen namens Tarek. Dieser macht sich von seinem Heimatsland Mali auf nach Italien, um zu seiner Lieblingsmannschaft zu kommen. Dort will er mit der Nummer neun spielen, denn in seinem Dorf war er schon Torschützenkönig.

Nun möchte er ein berühmter Fußballer werden. Ein gestreiftes T-Shirt mit einer Nummer neun hat er dabei selbst gebastelt und immer an. Auf seiner 6000 Kilometer langen Reise erlebt er viele Dinge, und er hat es dabei nicht immer so leicht.

Er wird durch Wüsten geleitet, geht viel zu Fuß, reist mit dem Zug oder ist eingepfercht in einem Durcheinander von Beinen, Plastiktüten und Wasserkanistern, auf einem alten Lastwagen oder auf einem großen heruntergekommenen Kahn. Erzählt wird die Reise von Tarek bis hin zum Mittelmeer von dem Fischer Salvatore aus Italien, welcher gerade raus zum Fischen gefahren ist und ihn am Strand erblickt. (pna)