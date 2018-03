Kinder gehen den Kreuzweg

Weilburg/Mengerskirchen Der pastorale Raum Weilburg-Mengerskirchen lädt Schüler vom 2. bis 5. Schuljahr zu den Kinderkartagen in den Pfarrsaal nach Löhnberg ein. Beginn ist am Dienstag, 27. März, um 16 Uhr. Es gibt ein Abendmahl und eine Bibel-Vorlesenacht. Am Mittwoch, 28. März, gibt es zum Frühstück Brot, das selbst gebacken wurde. Gestärkt erleben die Teilnehmer eine Gerichtsverhandlung und der Kreuzweg wird gegangen. Anschließend geht es um Jesus. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen sind bis zum 20. März in den katholischen Pfarrbüros in Weilburg, Mengerskirchen und Winkels möglich. (red)