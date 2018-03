Kinder können Kindern helfen

Wenn sich Eltern trennen, leiden oftmals die Kinder. Viele Belastungen sind mit einer Scheidung verbunden und Kinder brauchen Unterstützung, um mit der veränderten Situation zurecht zu kommen.

Ein neues Angebot der Evangelischen Beratungsstelle Herborn will den Austausch zwischen Kindern fördern.

Diplom-Sozialpädagogin Ulrike Rohm möchte Kinder, die ähnliche Erfahrungen machen, zusammenbringen. Denn Kinder können sich im Gespräch und im gemeinsamen Spielen gegenseitig durchaus gut unterstützen.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren.

Das Gruppenangebot beginnt am Mittwoch, 2. Mai, von 15 bis 16 Uhr in der Beratungsstelle Herborn (Am Hintersand 15) und umfasst neun Treffen.

Nähere Informationen und auch die Anmeldungen gibt es in der Beratungsstelle Herborn unter (0 27 72) 5 83 43 00. (hjb)