Kinder lernen Siena kennen

Wetzlar Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen hat einen Kinder-Ferien-Workshop in der Stadtbibliothek Wetzlar im Rahmen der Reihe „Freunde in Europa“ angeboten. Das Thema lautete „Kennst du Siena – Wetzlars Partnerstadt in Italien?“ Dabei erfuhren die Kinder auch viel über das berühmte Pferderennen Palio, das zweimal im Jahr in Siena stattfindet und bastelten im Zeichen des Palios. (red/Foto: privat)