Kinder lernen musizieren

Der Blockflötenkurs richtet sich an Kinder ab sieben Jahren sowie an Kinder, die bereits den Kurs „Musikalische Früherziehung“ besucht haben. Der Kurs beginnt in diesem September und dauert zwei Jahre.

Anmeldeformulare sowie nähere Infos gibt es auf der Homepage www.blasorchester-ffw-villmar.de. Zudem liegen Anmeldeformulare in den Kindergärten, in der Bäckerei Laux, in der Bäckerei Schmidt sowie in der Metzgerei Weimer aus. (red)