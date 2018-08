Kinder lüfteten Wald-Geheimnis

Mit einem Signal aus dem Jagdhorn des HuK-Vorsitzenden Hans-Helmut Hofmann fiel der Startschuss für die Aktion im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Solms. Hofmann stellte unterstützt von Peter Henß und Manfred Schneider nach einer Kennenlernrunde gleich die erste knifflige Aufgabe.

Alle waren gefragt, auf einer Decke ein Plätzchen zu finden. Dies gestaltete sich immer schwieriger, da Hofmann deren Fläche stets verkleinerte und letztlich keines der Kinder mehr ohne die Hilfe der anderen auskam.

So merkten die Kinder gleich zu Beginn, dass die Stärke in der Gemeinschaft liegt. Das erfuhren sie noch mehrmals an diesem Tag.

Nach dem Wecken des Teamgeistes pirschten die Jungen und Mädchen durch den Wald. Es dauerte nicht lange, da entdeckten sie in einem „Rehbett“ den knöchernen Schädel eines Rehbockes. „Da ein Reh nicht gerne auf Ästen und Laub ruht, scharrt es die Erde frei und baut sich einen Schlafplatz“, erklärte Homann.

Etwas weiter wartete die nächste Gruppenaufgabe auf die kleinen Abenteurer. Vier Seile in unterschiedlichen Höhen waren zwischen Bäumen zu einem Quadrat gespannt.

Jeder Teilnehmer hatte die Aufgabe, durch Übersteigen des Seiles aus dem Quadrat zu gelangen, doch durften nur jeweils drei Kinder über dasselbe Seil klettern. Es dauerte zwar eine Weile, doch zu guter Letzt hatte die Gruppe die gemeinsame Lösung mit Räuberleiter und Hebehilfe gefunden.

Nur einen Steinwurf entfernt stieß die Gruppe auf eine Brombeerdickung. „In einem Brombeergestrüpp mitten im Wald suchen Wildschweine gerne ihren Tageseinstand“, erklärte der erfahrene Jäger. Wen wundert es also, dass die kleinen Abenteurer am Rande des Dickichts neben einer Schwarte, dem Fell eines Wildschweins, auch einen Keilerschädel mit markanten Hauern auffanden, zu dem Hofmann Wissenswertes zu erzählen wusste.

Nachdem alle ihren Hunger gestillt hatten, machten sie sich zur zweiten Erlebnistour auf.

Am Ende eines Steilhangs fanden die Abenteurer einen Fuchsbau, den sie unter die Lupe nahmen.

Zwei knöcherne Schädel machen deutlich: Fuchs ist nicht gleich Dachs

Hofmann hatte jeweils einen Balg und einen knöchernen Schädel eines Fuchses und eines Dachses versteckt und erklärte den Unterschied der beiden Wildtiere, die in Erdbauten wohnen.

Dann hatte der HuK-Vorsitzende eine Ahnung, dass ganz in der Nähe ein Schatz versteckt sein könnte. Den Hinweisen des Waidmanns folgend entdeckten die Kinder gemeinsam eine alte Holzkiste mit süßen Überraschungen.

Abschließend luden Karl Hagner und Helmut Gaul die Kinder zu einem Imbiss ein.