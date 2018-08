Kinder reisen fix um die ganze Welt

Die erste Reise für die 45 Teilnehmer geht ans andere Ende der Welt: nach Australien. Hier duellieren sich die fünf Teams im Känguru-Sackhüpfen.

Beim „Dot Painting“ werden die landestypischen Kängurus, Eidechsen und Koalabären aus schwarzer Pappe mit bunten Punkten bemalt. Zum Mittagessen geht es zurück nach Europa, schließlich gibt es italienische Spaghetti mit Bolognese. Der nächste Weg ist nicht sehr weit, es geht in die Schweiz. Bei der „Schokoladenschlacht“ müssen die Kinder über und unter Bänken durchklettern. „Wir reisen gleich nach Kanada“, sagt die Sozialarbeiterin, nachdem in Spanien Kastagnetten gebastelt wurden. Auch hier müssen die Kinder ihre Teamfähigkeit beweisen. In jeder Gruppe zieht ein Kind ein zweites T-Shirt an und nimmt ein anderes Teammitglied an beiden Händen. Jetzt müssen alle anderen helfen, das T-Shirt dem anderen Kind über den Kopf zu ziehen, ohne, dass sich die beiden Kinder loslassen.

In Südamerika wird die schnellste Maus von Mexiko gesucht. Jede Gruppe bekommt ein anderes Bild. In einen Kreis werden Puzzleteile für jedes dieser Bilder gelegt. Nun müssen die Kinder einmal um den Kreis rennen, um anschließend schnellstmöglich ein Puzzleteil für ihr Bild zu finden. Es dauert nicht mehr lange, bis Jubel und Freudenrufe zeigen: Das gelbe Team hat gewonnen.

Kanutour von Runkel bis nach Fürfurt

Das Spiel „Mumien rollen“ hat die Kinder dann nach Ägypten führt. Außerdem geht die Reise nach Asien, wo chinesische Laternen gebastelt werden. In Indien müssen die Teilnehmer verschiedenen Gewürzen ihre Namen zuordnen.

Am dritten Tag der Ferienspiele führt die Kinder eine Kanufahrt von Runkel nach Fürfurt über den Mississippi. (pst)