Kinder schwimmen

Dautphetal-Buchenau Wie der Hallenbadverein Buchenau/Lahn bekannt gibt, findet in den Herbstferien, vom 1. bis 15. Oktober, täglich ein Schwimmkurs für Kinder ab fünf Jahren im Hallenbad in Buchenau statt. Der Kurs beginnt am Montag, 1. Oktober, um 15 Uhr. Ansprechpartnerin ist Daniela Hoch, (0 64 66) 91 25 23, E-Mail: hbvbuchenau(at)freenet.de. (red)