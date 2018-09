Kinder sind für die Fastnachtssaison gut vorbereitet

Beselich-Obertiefenbach Ein Trainingswochenende haben die Kinder und Juniorinnen der Fastnachtsgemeinschaft Obertiefenbach absolviert. Neben dem Training standen auch Spiele und Freizeitbeschäftigungen auf dem Programm. Die Gruppe, die unter anderem einen neuen Tanz für die kommende Fastnachtssaison einstudierte und eine Nachtwanderung erleb­te, übernachtete im Bürgerhaus in Schupbach. Auch ein Ausflug in den „Escape-Room“ nach Limburg durfte nicht fehlen. „Es ist immer schön, mit Kindern zu arbeiten und dabei das Ziel, einen gut funktionierenden Tanz, zu erreichen“, so Trainerin Katharina Börner. Die Kosten für das Wochenende übernahmen die Eltern der teilnehmenden Kinder. (red/Foto: privat)