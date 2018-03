Kinder spielen Musical

DILLENBURG/DIETZHÖLZTAL Die Kinderkantorei der Margarethenkirche Ewersbach führt gemeinsam mit den 3. und 4. Klassen der Jung-Stilling-Schule Rittershausen und der Scheldetalschule Niederscheld ein etwa zweistündiges Musical über die Geburt Moses und den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten auf.

Die Aufführungen finden am Samstag (20. Februar) in der evangelischen Kirche Niederscheld und am Sonntag (21. Februar) in der Margarethenkirche Ewersbach statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

24 Kinder haben am letzten Wochenende diesem umfangreichen Werk mit 15 Songs und vielen Solorollen in Biedenkopf unter der Leitung von Dekanatskantor Günter Emde den letzten Schliff gegeben. Musikalisch unterstützt wird die Aufführung von einer kleinen Band. Der Eintritt ist frei.(red)