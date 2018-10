Kinder tauchen in Malikas Gefühlswelt ein

Das Frankfurter Theater „La Senty Menti“ war im Rahmen Kaleidoskop Kinder- und Jugendtheatertage in Gladenbach zu Gast. Schauspielerin Liora Hilb gestaltete das Stück „Welcome, aber...“.

Aufmerksam verfolgten die Mädchen und Jungen die Szenen, in denen einfühlsam und realistisch die Gedanken und Gefühle der Schülerin Malika erzählt werden. Das Mädchen ist aus einem anderen Land gekommen und muss sich nun mit einem ihr fremden Land zurechtfinden. Sie muss sich mit den Verhaltensweisen und Regeln des neuen Landes auseinander setzen. Dabei gibt es lustige und ernste Momente. So ist für Malika zum Beispiel der Füllfederhalter absolut nicht selbstverständlich, während in Deutschland jeder Schüler dieses Schreibgerät kennt.

Schauspielerin Liora Hilb machte in den Szenen deutlich, wie Malika immer wieder versucht, den Alltag zu meistern, Orientierung und Freunde zu finden. Dass sie von anderen „Rosinenratte“ genannt wird, ist nicht nur hässlich, sondern für Malika auch unverständlich.

Nach dem Stück haben die Schüler viele Fragen

Die Schauspielerin verstand es, das Thema kindgerecht umzusetzen, unter anderem mit kurzen Schattentheater-Sequenzen. Unerwartete Hilfe kam zudem vom Online-Star Lilly. Auch diese Szenen sprachen für sich.

Die Entwicklung Malikas zu verfolgen und mitzuerleben, wie es ihr am Ende gelingt, über ihren Schatten zu springen, machte auf das junge Publikum sichtlich Eindruck. Nach der Aufführung nahm die Schauspielerin diskutierte Liora Hilb mit den Schülern über die Handlung des Theaterstücks. Die Mädchen und Jungen erzählten dabei zum Beispiel, dass sie die Figur des „alten Mannes“, der Malika auf dem Bürgersteig belehrt hatte, gemein fanden.

Und: Die Kinder stellten wiederholt die Frage, wo eigentlich Malikas Mutter sei. Auf der Suche nach einer Antwort stellten die Mädchen und Jungen allerhand Spekulationen an. Liora Hilb erklärte ihrem Publikum, dass das Auftreten der Mutter in diesem Stück nicht gewollt sei.

Auch über die Frage nach Malikas Herkunftsland haben die Schüler diskutiert. „War es vielleicht Marokko oder eher Kalifornien?“ Die Kinder hatten gut aufgepasst: Es musste ein Land sein, in dem es keinen Winter gibt. Denn über Wintererlebnisse konnte Malika in ihrer Klasse nicht berichten.

Die durch Liora Hilb vorgetragenen Arien beeindruckten die Gladenbacher Schülerin Amina. Sie fand die Arien lustig – und ehe sie sich versah, durfte sie auf die Bühne kommen und in die Arien mit einstimmen. (hlp)