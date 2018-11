Kinder toben sich aus

Bad Endbach Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) in Bad Endbach lädt alle Kinder zu einem „Winterspiele-Event“ vom 13. bis 18. November ein. Von Dienstag bis Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, und Samstag von 10 bis 14 Uhr wartet in den Räumen der FeG im Bornweg 3 eine Winter-Spielwelt mit Hüpfburg, Bällebad, Rollrutsche, Kreativstube und Bauecke auf Jungen und Mädchen bis acht Jahre. Hausschuhe sind mitzubringen. Daneben gibt es Kaffee und Kuchen für die Gäste, gute Gespräche und vieles mehr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 18. November, findet ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Verlosung statt. Ansprechpartnerin ist Steffi Plitt, (0 64 62) 40 97 50. (red)