Kinder toben sich im Paradies aus

Dort kann nach Herzenslust gespielt und getobt werden. Ein Clown treibt mit den Kindern seine Späße. Die Kinder können sich auf hautnahen Kontakt zu den Tieren wie Ziegen, Enten, Gänse und Schweine freuen. Vor allem „Micky“, das Ziegenbaby, liebt Streicheleinheiten der Besucher. Während sich der Nachwuchs amüsiert, können die Erwachsenen bei Getränken und Snacks entspannen.

Das Kinderparadies ist wochentags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Familientag mit reduzierten Eintrittspreisen. Am Donnerstag erhält jedes Kind, solange der Vorrat reicht, ein Geschenk in Form einer DVD oder eines Buchs. Am Sonntag, 26. August, ist das Kinderparadies Teil des Kindertags der Wirtschafts-Werbung-Weilburg. Weitere Informationen zum Kinderparadies sind im Internet unter www.das-kinderparadies.de erhältlich. Die Tickethotline ist unter (0178) 6353127 erreichbar. (red)