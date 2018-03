Kinder und ihr Smartphone

Eschenburg-Eibelshausen Die Holderbergschule veranstaltet am Donnerstag, 1. März, ab 19 Uhr einen Informationsabend zum Thema „Mein Kind, das Smartphone und ich“ im Bürgerhaus in Eibelshausen. Referentin Nadine Hundert hat als Schulsozialpädagogin, Mutter und Leiterin des Zentrums für Medienkompetenz in Weilburg einen guten Einblick. Die Teilnahme ist kostenfrei. (red)