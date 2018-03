Kinder werden kreativ

Kreativwerkstatt: von Montag bis Mittwoch, 26. bis 28. März, am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. August, am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. Oktober, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr in der Hainkaserne in Weilburg, für Kinder von acht bis 14 Jahren, Kursleitung Katrin Kohl.

Waldwerkstatt: am Donnerstag, 29. März, am Freitag, 12. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr am Steinbühl 1 in Weilburg, für Kinder von sechs bis zehn Jahren, Kursleitung Andreas Müller. (red)