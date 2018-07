Kinder werden zu Forschern

Gut bestückt mit Frühstück, Getränken, Lupenbechern und Bestimmungsbüchern machten sich Kinder und Erzieherinnen frühmorgens auf den Weg zum Rauschenberg. „Hier war der Weg schon das Ziel“, berichtet Erzieherin Christina Schmidt, „einige Male beobachteten wir Rehe, Hasen und unterschiedliche Insekten“. Auf dem Rückweg pflückten die Kinder einen sommerlichen Wiesenblumenstrauß.

Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es zunächst einmal auf Entdeckungstour in den Wald. Eine Gruppe baute ein neues Waldsofa mit Ästen und Moos. Im „Steinbruch“ gruben Kinder nach Fossilien, und eine dritte Gruppe hatte Spaß in einem Tipi. Höhepunkte am Donnerstag war der Besuch des Försters Ernst Heinrich Kroh aus Gladenbach. „Mit ihm lernten wir unterschiedliche Baumarten kennen, spielten Waldmemory, und aus gesammelten Waldmaterialien gestalteten die Kinder ein ,Waldbild‘“, berichtete Christina Schmidt. Interessant waren für die Kinder auch die Gehörne, Geweihe und Tierfelle, die sie anfassen konnten. Am Freitag besuchten die Jäger Joachim Schmidt und Jan Schmidt aus Holzhausen mit Jagdhund Dexi die Kinder. Die Jäger erzählten von den Tieren, die im Wald heimisch sind, und hatten zu diesem Zweck kleine und große präparierte Tiere mit. So konnten die Kleinen Wiesel, Mäusebussard und Bieber in Augenschein nehmen.

Zum Schluss zeigt Dexi noch einige Übungen im Spurensuchen und Apportieren

Wildschwein-, Dachs- und Fuchsfelle machten es möglich, zu erfahren, wie sich anfühlen. Zum Schluss zeigte Dexi noch einige Übungen im Spurensuchen und Apportieren. „Alle Fragen der Kinder wurden geduldig und kindgerecht beantwortet“, erzählt Christina Schmidt. So ging eine ereignisreiche Woche im Wald schnell zu Ende. „Wir hatten viel Spaß“, so die Erzieherin, „und freuen uns schon auf die nächste Zeit im Wald“.