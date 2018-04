Kinder werden zu Naturdetektiven

In seiner Jahreshauptversammlung zeichnete der Naturschutzverein fünf Mitglieder für jeweils 25 Jahre Treue ausgezeichnet. Die Jubilare sind Alfred Burk, Jürgen Klingelhöfer, Sandra Pausch, Wolfgang Pfeifer und Sonja Rink.

Neben den Ehrungen erinnerte Vorsitzender Eberhard Klingelhöfer auch an die erfolgreichen Aktionen des Vereins im vergangenen Jahr. Dazu gehörte die Teilnahme an den Ferienspielen der Gemeinde, bei denen der Naturschutzverein 27 Kinder auf Spurensuche von Insekten am Wegesrand schickte. Außerdem stand eine Pilzwanderung auf dem Programm, die mit 35 Teilnehmern sehr gut besucht gewesen sei, so Klingelhöfer.

Deswegen sollen beide Aktivitäten auch in diesem Jahr wiederholt werden. Zunächst steht jedoch am 13. Mai eine Vogelstimmenwanderung an, zu der der Vorsitzende persönlich das Gehör der Wanderer für die Stimmvielfalt der heimischen Vogelwelt schulen wird.

Pilzwanderung erlebt eine Neuauflage

Am 21. Juli sind dann wieder die Kinder im Rahmen der Ferienspiele an der Reihe. Sie sollen sich in diesem Jahr als Naturdetektive betätigen und den heimischen Wald und seine Bäume erkunden.

Die Neuauflage der Pilzwanderung des Vereins ist für den 7. Oktober geplant. Geführt wird diese wieder vom Pilzexperten Gerhard Guthöhrlein. (val)