Kinder zelten auf dem Wirberg

Weilburg Das evangelische Dekanat Weilburg lädt Kinder von acht bis 13 Jahren für Freitag bis Mittwoch, 13. bis 18. Juli, zur Kinderzeltfreizeit auf den Wirberg bei Grünberg ein. Das Motto lautet „Zurück in die Steinzeit“. Auf die Teilnehmer warten sechs Tage voll Abenteuer, Herausforderungen und Workshops. Die Gruppe übernachtet in Zelten. Die Teilnahmekosten betragen 120 Euro inklusive Übernachtung, Verpflegung und Programm. Geschwisterkinder zahlen 100 Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 15. Mai, bei Anna da Silva unter (0 64 71) 49 23 32 und per E-Mail an anna.da-silva.dek.weilburg(at)ekhn-net.de möglich. Am Freitag, 15. Juni, findet für alle angemeldeten Kinder und deren Eltern ein Informationstreffen statt. (red)