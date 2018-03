Kindergruppe entsteht

Am Samstag, 21. April, startet um 10 Uhr die Kindergruppe. Erste Anmeldungen liegen bereits vor. Die Einladung richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Außerhalb der Ferien findet jeden Monat ein Angebot statt, und zwar samstags von 10 bis 15 Uhr. Die Kinder erhalten einen Blick hinter die Kulissen von Wildpark und Natur, werden vertraut mit der Lebenswelt und lernen Verantwortung für die Tier- und Pflanzenwelt. Es wird auch noch ein Name für die Kindergruppe gesucht. Vorschläge sind noch bis Montag, 16. April, per E-Mail an juergen.stroh(at)forst.hessen.de möglich. In 2018 stehen diese Themen an: Fütterung, Blumen­wiese und Insektenhotel, Nach­wuchs im Wildpark, Bilderrahmenaktion „Natur im Blick“, „Leben am Wasser“, „Früchte des Waldes“, Überlebensstrategien der Tiere“ und „Wir bauen für Tiere und Pflanzen“. (red)