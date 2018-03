Kinderstube für Dohlen und Schwalben einrichten

Mitglieder des Stadtverbands Wetzlar im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) haben zusammen mit Mitarbeitern des Energieversorgers Enwag die Nistkästen hoch oben unter Dächern angebracht sowie Kotbretter gereinigt. Die Maßnahme erfolgte in enger Abstimmung mit dem städtischen Amt für Umwelt und Naturschutz.

„Die Brutmöglichkeiten mussten in luftiger Höhe angebracht werden. Hier konnten wir mit unserem Hubsteiger samt Bedienpersonal Unterstützungsarbeit leisten“, sagt Enwag-Geschäftsführer Berndt Hartmann.

Das Sonderfahrzeug bietet die Möglichkeit, dass zwei bis drei Personen in einem Korb in bis zu 25 Metern Höhe arbeiten können.

Brüten in einer Kolonie

„Unser Beitrag zur Förderung der geschützten Vögel passt gut in unser ökologisches Engagement vor Ort“, betont Hartmann.

Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) wies darauf hin, dass der im vergangenen Jahr am Backhaus in Dutenhofen angebrachte Brutkasten jetzt durch einen speziellen Dohlennistkasten ersetzt und durch weitere Brutkästen ergänzt werden konnte. Damit sei dem Brutverhalten der Dohlen als Koloniebrüter Rechnung getragen. Die kleinen Rabenvögel legen ihre Nester bevorzugt in geringem Abstand zueinander an. Das gewährleistet einen besseren Schutz vor Fressfeinden. Die Brut beginnt im April und dauert bis Mai.

Schwalben sind Insektenvertilger und daher schon lange in der Landwirtschaft willkommen. Früher gehörten ihre Nester zum alltäglichen Anblick an Häusern in den Dörfern.

Die Stadt Wetzlar fördere mit dem Anbringen der Nistkästen an einem städtischen Gebäude die biologische Vielfalt im Stadtgebiet. Kortlüke dankt allen Beteiligten für die „unkomplizierte Zusammenarbeit“. (red)