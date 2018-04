Kino zeigt „Moonlight“

Und darum geht es in dem oscarprämierten Streifen, der in drei Kapitel – Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit – aufgeteilt ist: Ein sensibler afroamerikanischer Junge wächst in einem Problembezirk Miamis auf, wobei die Crack-Sucht seiner Mutter und das Mobbing von Gleichaltrigen sein Leben überschatten.

Ein Dealer nimmt sich seiner an und wird zum Vaterersatz, doch die demonstrative Männlichkeit, die er dem Jungen vorlebt, bringt weitere Konflikte, vor allem auch mit der eigenen homosexuellen Identität. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. (red)