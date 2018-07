Kinos ziehen um

Zum Ende des vergangenen Jahres lief der Mietvertrag der Kinos am Steinweg aus. Ab dem 1. August wird das Filmprogramm der Marburger Filmkunsttheater daher in das Capitol in der Biegenstraße umziehen.

Wie die Betreiber betonen, sei man zuversichtlich, dort das anspruchsvollere Filmprogramm ohne Einbußen in der Angebotsbreite anbieten zu können. (red)