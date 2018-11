Kirche fordert Einsatz für Freiheit

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat an die Christen appelliert, sich für Glaubensfreiheit einzusetzen. Christen müssten das Leben im Geist der Freiheit mitgestalten. Dazu sei es wichtig, dass Menschen anderer Glaubenszugehörigkeit ihre Religion ausüben könnten, sagte Jung laut Pressemitteilung am Mittwoch in Mainz beim zentralen Festgottesdienst zum Reformationstag.

Jung: Christen sollen sich an die Seite derer stellen, die wegen ihrer Religion bedroht und verfolgt werden

Christen sollten sich auch für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einsetzen und sich „an die Seite derer stellen, die wegen ihrer Religion oder ihren Meinungen bedroht und verfolgt werden“.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ging in einem Grußwort auf die Verbundenheit der evangelischen und katholischen Kirche ein. Der Reformationstag könne dazu dienen, an die geistliche Ernte zu denken, „die wir aus unterschiedlichen Traditionen uns gegenseitig erschließen dürfen“, heißt es in der Mitteilung der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (EKHN). Wenn theologische wie geistliche Wege und Erkenntnisse der Gesprächspartner aufmerksam und mit Respekt betrachtet würden, könne eine „Brücke zwischen uns Christen“ entstehen.

Der Präses der rheinischen evangelischen Kirche, Manfred Rekowski, kritisierte ein falsch verstandenes Freiheitsideal. In einer Predigt zum Reformationstag in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) prangerte der leitende evangelische Geistliche an, dass das Glaubensbekenntnis des westlichen Welt allein um die ungehemmte Marktwirtschaft und den freien Handel kreisten. Diese Freiheit verhindere aber nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinanderklaffe.

Bei Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung könne dagegen ein neues Freiheitsverständnis aufblühen, das Mitmenschen und Mitwelt im Blick habe, meinte Rekowski. Er sprach von der Freiheit, etwa das eigene Verkehrs- und Reiseverhalten zu verändern.

In Wittenberg drängten viele Menschen aus dem In- und Ausland in die Kirchen und bei strahlendem Herbstwetter in die Altstadt, wie ein Sprecher der Stadt berichtete. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief die Menschen dazu auf, sich auch heute nicht von Angstmachern einschüchtern zu lassen.

Wittenberg gilt als Ursprungsort der Reformation. Der Überlieferung nach soll der Theologe Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche angeschlagen haben. Er prangerte damit Missstände an. Das Datum gilt als Beginn der weltweiten Reformation der Kirche.