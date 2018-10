Kirche wirbt für den freien Sonntag

In dem Brief, der an 1,5 Millionen Protestanten in Hessen verschickt wurde, stellt die EKHN die besondere Bedeutung des arbeitsfreien Sonntags heraus. Die Kirche plädiert dafür, diesen Ruhetag beizubehalten und nicht scheibchenweise auszuhöhlen und abzuschaffen.

Freie Zeit zur Muße und Erholung – für sich selbst, für Familie und Freunde, für Gott

Dass diese Sorge gar nicht weit hergeholt ist, belegen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes: Die Zahl der Beschäftigten, die am Sonntag arbeiten müssen, lag im Jahr 2013 bei knapp 26 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es noch 23 Prozent. Dies werfe die Frage auf, so die EKHN, wie weit man in dieser Entwicklung noch gehen wolle.

Dass bei Rettungsdiensten, bei der Polizei, in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen gearbeitet werden muss, ist natürlich unstrittig. Diese Arbeit ist auch sonntags unverzichtbar. Anders sieht es jedoch beispielsweise im Einzelhandel aus. Momentan erlaubt das hessische Ladenöffnungsgesetz vier verkaufsoffene Sonntage. Initiativen wie „Selbstbestimmter Sonntag“ sind jedoch bestrebt, diese Regelung zu lockern.

Die Globalisierung der Arbeit sowie der Drang nach individueller Freiheit lassen den Ruf nach einer Liberalisierung der Arbeits- und Ladenöffnungszeiten ebenfalls lauter werden. Es stellt sich daher laut EKHN die Frage: „Welche Sonntagsarbeit ist gesellschaftlich notwendig und lebensdienlich und welche ist es nicht?“

Der freie Wochentag hat eine lange Tradition. Auf ihren ersten Seiten berichtet die Bibel davon, wie Gott nach sechs Tagen der Schöpfung am siebten Tag einen Ruhetag einlegt. Daraus leitet sich in der alttestamentlichen und jüdischen Tradition der Sabbat ab.

So heißt es im 2. Mosebuch: „Sechs Tage sollst du arbeiten; aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun“. Das Christentum knüpfte Jahrhunderte später daran an. Zunächst wurde der Sonntag, als Tag der Auferstehung Jesu, zu dem Tag, an die Christen Gottesdienst feierten. Mit der Einführung des Christentums als Staatsreligion durch Kaiser Konstantin im Jahr 321 stand er dann auch als Ruhetag unter staatlichem Schutz.

Dass er seitdem fast durchgängig ein arbeitsfreier Tag war, ist die EKHN überzeugt, habe den Sonntag in unserem Kulturkreis maßgeblich geprägt. „Als gemeinsamer Ruhetag, als Unterbrechung der Arbeitswoche, hat er eine hohe Bedeutung für Einzelne ebenso wie für Familien und die Gesellschaft, denn er schafft einen gemeinsamen Rhythmus für soziales Leben“, schreibt die Kirche in ihrem Impulsbrief.

Sie kehrt vor allem heraus, dass dieses „Gebot“ aus der jüdisch-christlichen Tradition ein „Satz zum Schutz der Freiheit“ sei: Ein freier Tag, der den Alltag heilsam unterbreche, Zeit gebe für Erholung und Muße. Ein freier Tag, um sich Zeit zu nehmen, für sich selbst, für Freunde und Familie, für die Begegnung mit Gott im Gottesdienst. „Wir arbeiten, um zu leben und leben doch nicht nur für die Arbeit“, stellt die EKHN in ihrem Brief heraus. „Daran erinnert der Sonntag jede Woche neu und schenkt uns Freiheit!“

Weitere Informationen sowie ergänzende Texte zum Lesen und Nachdenken finden Sie im Internet unter der Adresse www.so-ist-sonntag.de.