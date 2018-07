Kirmes beginnt mit einer Rocknacht

Die für Freitagabend geplante Veranstaltung unter dem Motto „Rock auf der Burg“ mit den beiden Bands „Inside Out“ und „Klangbild“ muss aufgrund der hohen Waldbrandgefahr vom Burgberg auf den Kirmesplatz verlegt werden. Die Open-Air-Veranstaltung im Zentrum von Merenberg beginnt um 20 Uhr. Die Band „Klangbild“ heizt dem Publikum mit ihren deutschen Texten ein und präsentiert ihr aktuelles Programm.

„Klangbild“ und „Inside Out“ heizen Publikum ein

Anschließend bringen die fünf Musiker von „Inside Out“ den Kirmesplatz zum Beben. 25 Jah­re Bühnenerfahrung lassen den Funken der gelebten Songs auf das Publikum überspringen. Die weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Coverband ist in dieser Zeit nicht älter sondern nur besser geworden.

Am Samstag veranstaltet die Kirmesgesellschaft eine Mallor­ca-Party, die ab 21 Uhr im Festzelt am Kirmesplatz in der Hofwiesenstraße startet. Zu der Kirmesjugend gehören in diesem Jahr: Dominik Bau, Hannah Berger, Gina Biet, Philipp Böth, Aenne Breithecker, Emilie Breithecker, Marius Brückel, Sebastian Cromm, Vanessa Do­rawa, Celine Drossel, Marvin Drossel, Janine Eibauer, Lea Engelmann, Nico Engelmann, Lau­ra Gras, Simon Gras, Noah Heun, Jonathan Hoffmann, Ma­ximilian Hoffmann, Maurice Junker, Jacquelin Kiefer, Robin Klamp, Marlene Kremer, Torben Molitor, Yannick Müller, Louis Propszt, Maximilian Röth, Christin Rudolph, Marie Rudolph, David Stoll, Jason Volpe, Lea Volpe, Emily Wagner, Lara Wagner und Tim Weber.

Der Kirmessonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt in der Hofwiesen­straße. Ab 11.45 Uhr gibt es im Gemeindehaus ein Mittagsbuf­fet, zu dem kalte und warme Gerichte angeboten werden.

Bei der traditionellen Tombola Preise gewinnen

Um 15 Uhr beginnt der Kaffee- und Kuchenverkauf. Mit dem Tanz der Kirmesjugend startet das Nachmittagsprogramm, das mit der traditionellen Tombola der Kirmesjugend endet.

Zum Ausklang der Kirmes am Montag beginnt um 9 Uhr in der Hofwiesenstraße ein Krammarkt. Zahlreiche Stände bieten von Kleidung bis Haushaltsgegenstände eine große Auswahl an. Ab 10.30 Uhr spielen Charly und André musikalisch zum Frühschoppen im Zelt auf. Zum Essen gibt es Schnitzel, Bratwurst und Rippchen. (red)