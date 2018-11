Klang der Schalen hören

Gladenbach Ein Abend zum Kennenlernen von Klangschalen und deren Anwendungsmöglichkeiten mit praktischem Teil findet am Donnerstag, 8. November, von 19 bis 21 Uhr im Café Fair des Weltladens in Gladenbach statt. Klangschalen in vielen verschiedenen Formen und Materialien stehen an dem Abend zum Testen bereit.