Klare Haltung zu Paragraf 219a

Den Pro-Famila-Jahresbericht 2017 haben Christine Karches und Wolfgang Schreiner-Weiß von der Geschäftsführung sowie Vorstandsmitglied Ursula Fleckner-Jung vorgestellt. Im Beratungszentrum Gießen, den Außenstellen Hungen, Wetzlar und Herborn sowie in der Beratungsstelle Friedberg wurden im Vorjahr 4500 Personen erreicht. Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen, vornehmlich für Schulklassen, machten rund die Hälfte davon aus.

Schwerpunkt bei den Beratungen waren mit mehr als 40 Prozent die Themen rund um Schwangerschaft. Wie auch der Bundesverband plädiert man bei Pro Familia in Gießen für die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a.

Mehr als ein Viertel der Beratungsarbeit machen Paar- und Sexualberatungen aus

Über ein Viertel der Beratungen machte die Paar- und Sexualberatung aus. Mit der Hilfe von außen könnten gute Wege gefunden, Beziehungen häufig gerettet, Trennungen und Konflikte bewältigt werden, erklärte Schreiner-Weiß.

Die Fälle von Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen seien bundesweit rückläufig, berichtete Karches. Zurückzuführen sei dies auf bessere Aufklärung und etwa einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln durch den Verhütungsmittelfonds des Landkreises Gießen. Für Geflüchtete stelle nach wie vor die Sprache eine Barriere dar. „Sie sind zwar angekommen, aber es gibt noch Bedarf“, so Schreiner-Weiß. Gießen nimmt als einziger Pro-Familia-Standort in Hessen an einem Modellprojekt des Bundesverbandes für schwangere Flüchtlingsfrauen teil.

Gut angenommen werde auch das vom Justizministerium geförderte Projekt gegen häusliche Gewalt, das sich an Täter richtet.

An den Außenstellen Wetzlar und Herborn fand erstmals ein vom Lahn-Dill-Kreis gefördertes Projekt zur Prävention sexueller Gewalt an Schulen statt, welches in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Neben sexualpädagogischen Angeboten für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind sexuelle Orientierung und Vielfalt Themen, denen Pro Familia sensibilisierend und antidiskriminierend begegnen will. „Die Welt ist einfach bunt und Geschlecht ist ein Kontinuum“, so Karches.

Allerdings stellte die Finanzierung der Arbeit Pro Familia vor eine Herausforderung. Abgesehen von der kommunalen Zuwendung sei man von stets unsicheren Projektförderungen abhängig, so Fleckner-Jung. Das variierende Jahresbudget am Standort Gießen habe zuletzt bei rund 460 000 Euro gelegen. Auf der anderen Seite stünden steigende Personalkosten für die insgesamt 14 Mitarbeiter an beiden Standorten.

„Die rote Null muss rauskommen. Das ist eine Gratwanderung“, sagte Fleckner-Jung. (ang)