Klassengeist wieder gefunden

Darunter befanden sich auch ehemalige Abiturienten aus Bottenhorn, Eckelshausen und Wallau. Studiendirektor Günter Kiefer (Biedenkopf) und Werner Dürr (Bad Laasphe) hatten ein dem Anlass entsprechendes Programm für die Jubilare zusammengestellt.

Bei einem Sektempfang im Lehrerzimmer gab es Gelegenheit für die zum Teil weit angereisten Gäste, einander erneut zu beschnuppern oder sich Namen und Geschichten wieder in Erinnerung zu rufen. Wie beispielsweise die vom Klassengeist, der laut Aussage der damaligen Lehrer in der Oberprima zu Wünschen übrig ließ. Daraufhin gaben die Schüler eine Suchanzeige in der Zeitung auf, die einigen Ärger mit sich brachte.

Anschließend gab es die Möglichkeit, in die eigene Abiturarbeit von vor 50 Jahren zu schauen. Wer wollte, konnte an einer Schulführung teilnehmen, um zu sehen, wie Schule sich in 50 Jahren entwickelt hat. Abschließend wurden Klassenfotos auf dem Schulhof gemacht. Dann ließen die Jubilare den Abend in der Altstadt ausklingen. Der Abiturjahrgang 1968 und Günter Kiefer fanden an dieser Veranstaltung großen Gefallen. In all den Gesprächen, die sich entwickelt haben, ist mit Sicherheit eines klar geworden: Der Klassengeist wurde (wieder) gefunden! (red)