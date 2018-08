Klassik im Museum

Das Ensemble, bestehend aus Lorenzo Gabriele (Traversflöte), Francesca Venturi Ferriolo (Barockbratsche), Emanuele Breda (Barockgeige), Isabel Walter (Cello/Viola da Gamba) und Flóra Fabri (Cembalo/Hammerklavier), verbindet die Leidenschaft zur historischen Interpretationspraxis alter Musik und das Interesse an einer möglichst authentischen Spielweise der Barockzeit. Karten gibt es unter (0 64 61) 92 46 51 und per E-Mail an hinterlandmuseum(at)marburg-biedenkopf.de. (red)