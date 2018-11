Klassisch geht's in den Advent

Fünf hochkarätige Musiker spielen am Sonntag, 2. Dezember, ab 17 Uhr im Glaspavillon Velte in Eckelshausen Kammermusik von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.

Jetzt Karten für das Konzert im Vorverkauf sichern

Der Erlös des Benefizkonzertes fließt in die Mauerwerk-Renovierung der evangelischen Kirche Eckelshausen.

Der Klarinettist Ralph Manno ist weltweit einer der angesehensten Vertreter seines Fachs: Der 54-Jährige war Soloklarinettist im WDR-Sinfonieorchester und bei den Münchener Philharmonikern.

Das Ensemble Manno besteht aus drei Mitgliedern des Schumann Quartetts, das bereits auf allen großen Konzertpodien der Welt zu Gast war: den Violine spielenden Brüder Erik und Ken Schumann sowie der Bratschistin Liisa Randalu. Anstelle des dritten Schumann-Bruders Mark ist der Cellist Michael Preuss zu hören. Preuss ist Mitglied des Eliot Quartetts und des MDR-Sinfonieorchesters. Karten im Vorverkauf gibt es per E-Mail an info(at)eckelshausener-musiktage.de, in der Touristinfo in Biedenkopf und im Schartenhof Eckelshausen.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn. Weitere Informationen sind unter (0 64 61) 27 10 wochentags zwischen 14 und 18 Uhr und unter www.eckelshausener-musiktage.de erhältlich. (red)