Klassische und moderne Klänge

Limburg Die Kulturvereinigung Limburg lädt für Donnerstag, 18. Oktober, ab 20 Uhr zu einem Konzert in die Stadthalle ein. Das 1988 gegründete „Min­guet Quartett“ spielt auf. Ulrich Isfort, Annette Reisinger (beide Violine), Aroa Sorin (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) spielen klassisch-romantische Li­teratur und Musik der Moderne. Eintrittskarten ab 18 Euro gibt es ab sofort bei der Ticketzentrale in Limburg, online unter www.stadthalle-limburg.de und an der Abendkasse. (red)