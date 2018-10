Klassisches zugunsten der Lebenshilfe

Los geht es am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der Weilburger Schlosskirche mit einem bunten Liederreigen. Einlass ist ab 16 Uhr. Eintrittskarten sind für zehn beziehungsweise 15 Euro in der Residenz-Buchhandlung Weilburg in der Langgasse 31/33 und im Weltladen Weilburg in der Mauerstraße 10 a erhältlich. Auch an der Abendkasse gibt es noch Tickets. Die Kantorei bringt nach dem „Ständchen“ von Franz Schubert neben weiteren Liedvorträgen auch „Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit“ von Max Reger sowie „Wenn ich in deine Augen seh“ von Fanny Hensel zu Gehör und endet seinen Liederzyklus mit „Mirjams Siegesgesang“ von Franz Schubert.

„Ave Maria“ soll erklingen

Der Männerchor „Cäcilia“ Lindenholzhausen startet mit „Landerkennung“ von Edvard Grieg und wartet unter anderem auch mit „Ave Maria“ von Franz Biebl, mit „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Matthias Schmidt sowie zum Abschluss mit „Jerusalem“ von Stephen Adams auf. (red)