Klavier und Kuchen

Anlässlich des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ wird von 11 bis 17 Uhr zur Besichtigung eingeladen. Ab 13 Uhr und danach mit Beginn zu jeder vollen Stunde bieten Burghardt Zitzmann (Orgel und Klavier) und Katharina Eich-Meier (Violine) musikalische Kostproben an. Es gibt zudem Kaffee und Kuchen.

Bis zum Ende des 18. Jahrhundert wurden hier mindestens vier Gottesdienste im Jahr abgehalten.

Danach feierte man Gottesdienst nur noch am Sonntag Trinitatis und am Jakobustag - zur Erinnerung an einen Hagelsturm im Jahr 1639.

Nach fünfjähriger Sanierung der Fachwerkkirche von Steffenberg-Niedereisen­hausen hatten der Verein Niederseifenhausen Dorf(er)leben und der Förderkreis Alte Kirchen e.V. am 8. September 2017 die Wiedereinweihung feiern können. (red)